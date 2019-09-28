Клопп: Ливерпуль не играл в свой лучший футбол против Шеффилд Юнайтед

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Шеффилд Юнайтед в матче 7 тура АПЛ (1:0).

"Для нас важно выиграть. У нас были хорошие моменты, в первом тайме было несколько и во втором, когда забили. Такие матчи не всегда получаются красивыми, нужно упорно работать для результата.

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Надо уважать соперника, у нас были хорошие моменты, этот матч из разряда, когда надо выиграть, но не слишком думать об этом. Одна команда заслуживала победы, и это мы, но все уважали Шеффилд, против них сложно играть.

Присутствовало разочарование, в перерыве поговорили об этом. Мы начали хорошо, но должны делать то же самое снова и снова. Соперник работал невероятно усердно и представлял реальную угрозу. Я в порядке после игры, но не очень доволен, такое бывает. Мы не играли в свой лучший футбол, но вот так", – цитирует Клоппа ВВС Sport.

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