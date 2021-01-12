Головний тренер "червоних" Юрген Клопп вкрай зацікавлений у послугах 26-річного аргентинця, повідомляє Marca з посиланням на The Sun.

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Минулого літа Де Пауля активно торгував Лідс, але "павичі" не змогли задовольнити запити Удінезе, який хотів отримати за свого лідера 40 млн євро. Чинний контракт гравця з італійським клубом розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, Де Пауль перейшов до Удінезе із Валенсії в 2017 році за 3 мільйони євро. У нинішньому сезоні хавбек провів за "зебр" 16 матчів у Серії А, забив три голи і зробив дві гольові передачі.

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