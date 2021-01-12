Главный тренер "красных" Юрген Клопп крайне заинтересован в услугах 26-летнего аргентинца, сообщает Marca со ссылкой на The Sun.

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Прошлым летом Де Пауля активно торговал Лидс, но "павлины" не смогли удовлетворить запросы Удинезе, который хотел получить за своего лидера 40 млн евро. Действующий контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, Де Пауль перешел в Удинезе из Валенсии в 2017 году за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за "зебр" 16 матчей в Серии А, забил три гола и сделал две голевые передачи.

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