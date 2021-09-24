"Найнапруженіша ситуація була близько Різдва. Я не пам'ятаю, з ким ми грали. Можливо, це був виїзний матч з Сандерлендом. Клопп і Мілнер ледь не побилися, але Джеймс відступив. По очах Клоппа було помітно, що він готовий піти до кінця, щоб довести свою точку зору. Це був дуже напружений час для нього. Він був під великим тиском.

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Для мене це був перший рік у Ліверпулі, для Клоппа – другий. Всі вважають його хорошим тренером. Це Юрген Клопп, який робить суперзірок зі своїх гравців. Звичайно, тиск на ньому позначився. Але якщо команда не може перемогти Сандерленд, то варто забути про місця, на які ти розраховував", – цитує Клавана Goal.

Нагадаємо, у сезоні АПЛ 2016/17 Ліверпулю вдалось фінішувати на 4-й сходинці.

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