"Юрген Клопп. Блискучий менеджер і понурий невдаха. Я вперше зустрівся з ним у квітні 2014-го. Його Борусія програла Реалу 3:0 у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. Після гри захисник Реала Марсело попросив сфотографуватися. Я погодився.

В цей час повз нас проходив Клопп. "Ага, так ось чому ми програли?", – сказав Юрген. Це не виглядало жартом, він був уїдливим. "Вам пощастило програти тільки 3:0", – відповів я. Мене дратували тренери, які не вміють приймати поразки.

Клопп не переносить невдачі. Коли він перемагає, то щасливий і веселий. Коли щось не так – він страшно дратівливий.

Чи існує змова проти Ліверпуля – найзірковіший суддя Англії наїхав на Клоппа

Востаннє я перетинався з Клоппом в січні 2017-го на матчі Ліверпуль – Челсі. Менеджери рідко приходять в суддівську кімнату зі складами команд, а тут Клопп прийшов разом з Хендерсоном. Виникла дивна ситуація. Клопп просто стояв і дивився на мене секунд 30.

На обличчі Хендерсона читався подив. Клопп подумав, що я дурень? Але я не хотів, щоб він мене принижував. Тоді він вийшов, а я подумав: "Який дивний мужик", – написав Клаттенбург в автобіографії.