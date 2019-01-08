Клопп – про ранній виліт Ліверпуля з Кубка Англії: Вітер не допомагав гравцям

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп назвав вітряну погоду однією з причин, через яку його команда вилетіла з Кубка Англії.

"Я відповідаю за цей результат. Сьогодні ми вирішили освіжити склад новими футболістами, але це не спрацювало.

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Вітер не допоміг, гравці щосили намагалися контролювати м'яч. У нас було кілька виконавців, які мали травми після гри з Манчестер Сіті.

Моя робота полягає не в тому, щоб говорити "ми були недостатньо хорошими". Склад сильно змінився, тому що так треба було, а не тому що я так захотів", – цитує Клоппа ВВС.

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Нагадаємо, вчора в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії Ліверпуль на виїзді поступився Вулверхемптону з рахунком 1:2.