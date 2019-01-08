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Манчестер Сіті Зінченка зіграє з Бернлі, Арсенал прийме Манчестер Юнайтед – жеребкування 4 раунду Кубка Англії

09:27 592 Читать на русском
Манчестер Сіті Зінченка зіграє з Бернлі, Арсенал прийме Манчестер Юнайтед – жеребкування 4 раунду Кубка Англії
Манчестер Сіті

Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка Англії.

Найяскравішою парою цього раунду турніру стане протистояння Арсенала та Манчестер Юнайтед. Манчестер Сіті Олександра Зінченка прийме Бернлі, а Вест Хем Андрія Ярмоленка на виїзді зіграє проти Вімблдона. Матчі будуть зіграні 25-28 січня.

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Кубок Англії, 4 раунд

Арсенал – Манчестер Юнайтед

Манчестер Сіті – Бернлі

Челсі – Лутон Таун/Шеффілд Венсдей

Крістал Пелас – Тоттенхем Хотспур

Міллуолл – Евертон

Вімблдон – Вест Хем Юнайтед

Блекберн/Ньюкасл – Уотфорд

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