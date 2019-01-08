Манчестер Сіті Зінченка зіграє з Бернлі, Арсенал прийме Манчестер Юнайтед – жеребкування 4 раунду Кубка Англії

Україна — 11:24 0
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Динамо проявляє інтерес до аргентинського форварда Мієреса, який виступає в чемпіонаті Хорватії
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Барселона та Неймар розробляють план повернення бразильця – скаут клубу провів переговори з оточенням гравцяІспанія — 10:06 451
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Циганков – одна з головних цілей Мончі, – журналіст Gazetta dello SportІталія — 00:16 2331
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Кубок Англії: Ліверпуль поступився Вулверхемптону та вилетів з турніруАнглія — 7 січ 3129
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Колишній тренер Барселони Мартіно очолив збірну МексикиСвіт — 7 січ 194
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