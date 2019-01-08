Вулверхемптон – Ліверпуль – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Іспанія — 10:06 447
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Барселона та Неймар розробляють план повернення бразильця – скаут клубу провів переговори з оточенням гравця
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Манчестер Сіті Зінченка зіграє з Бернлі, Арсенал прийме Манчестер Юнайтед – жеребкування 4 раунду Кубка АнгліїАнглія — 09:27 591
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Циганков – одна з головних цілей Мончі, – журналіст Gazetta dello SportІталія — 00:16 2324
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Кубок Англії: Ліверпуль поступився Вулверхемптону та вилетів з турніруАнглія — 7 січ 3124
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