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Вулверхемптон – Ліверпуль – 2:1 – відео голів та огляд матчу

08:50 297 Читать на русском
Вулверхемптон – Ліверпуль – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Рубен Невеш / ФК Вулверхемптон

Вулверхемптон у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії вдома переміг Ліверпуль. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Кубок Англії, 1/32 фіналу

Вулверхемптон – Ліверпуль – 2:1

Голи: Хіменес, 38, Невеш, 55 – Орігі, 51

Кубок Англії: Ліверпуль поступився Вулверхемптону та вилетів з турніру

Ліверпуль у рамках 3 раунду Кубка Англії завітав у гості на Молінью. У першому таймі "вовки" зловили гостей на контратаці і Рауль Хіменес вивів свою команду вперед, але на початку другої половини зустрічі Дівок Орігі зумів зрівняти рахунок. Проте, вже за кілька хвилин ініціативу на себе взяв Рубен Невеш і відзначився шедевральним голом, який виявився вирішальним. У підсумку, далі крокує Вулверхемптон, а Ліверпуль сконцентрується на АПЛ та Лізі чемпіонів.

Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Кубок Англії Кубок Англії 2018/19 Вулверхемптон Вулверхемптон Відеоновини
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