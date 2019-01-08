Вулверхемптон – Ліверпуль – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Вулверхемптон у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії вдома переміг Ліверпуль. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Кубок Англії, 1/32 фіналу

Вулверхемптон – Ліверпуль – 2:1

Голи: Хіменес, 38, Невеш, 55 – Орігі, 51

Кубок Англії: Ліверпуль поступився Вулверхемптону та вилетів з турніру

Ліверпуль у рамках 3 раунду Кубка Англії завітав у гості на Молінью. У першому таймі "вовки" зловили гостей на контратаці і Рауль Хіменес вивів свою команду вперед, але на початку другої половини зустрічі Дівок Орігі зумів зрівняти рахунок. Проте, вже за кілька хвилин ініціативу на себе взяв Рубен Невеш і відзначився шедевральним голом, який виявився вирішальним. У підсумку, далі крокує Вулверхемптон, а Ліверпуль сконцентрується на АПЛ та Лізі чемпіонів.