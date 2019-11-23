Клопп – про перемогу Ліверпуля: Крістал Пелас заслужив очко

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від зустрічі з Крістал Пелас (2:1) в рамках 13-го туру АПЛ.

"Вони добре билися. Можу лише здогадуватися, що відчуває Рой Ходжсон, адже сьогодні вони заслужили одне очко. Але ми перемогли, і це теж заслужений результат.

Крістал Пелас – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні нам багато чого довелося подолати. Ми діяли недостатньо компактно. Розриви між крайніми захисниками і півзахисниками були занадто великими. Штрафні та кутові приховували велику небезпеку.

Салах? Вчора він вперше був готовий на 100%. Нам потрібно було приймати рішення, випускати його в стартовому складі чи ні. Ми не випустили його в старті, хотіли випустити його на заміну, як ви, ймовірно, і самі бачили, але потім ми забили. Тому у нас з'явилася можливість надати йому відпочинок, що дуже добре. У середу (в матчі проти Наполі – прим.) він повернеться на поле", – цитує Клоппа офіційний сайт клубу.

Ліверпуль лідирує у перегонах АПЛ, відірвавшись від найближчого переслідувача (Лестера) на 8 очок. 27 листопада команда Клоппа прийматиме Наполі в рамках Ліги чемпіонів, початок о 22:00.

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