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Клопп – про перемогу Ліверпуля: Крістал Пелас заслужив очко

21:50 378 Читать на русском
Клопп – про перемогу Ліверпуля: Крістал Пелас заслужив очко
Мохамед Салах та Юрген Клопп / Фото Daily Express

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від зустрічі з Крістал Пелас (2:1) в рамках 13-го туру АПЛ.

82’ Вілфрід Заха
 
Садьйо Мане 49’
Роберто Фірміно 85’
49’ Садьйо Мане
82’ Вілфрід Заха
85’ Роберто Фірміно

"Вони добре билися. Можу лише здогадуватися, що відчуває Рой Ходжсон, адже сьогодні вони заслужили одне очко. Але ми перемогли, і це теж заслужений результат.

Крістал Пелас – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні нам багато чого довелося подолати. Ми діяли недостатньо компактно. Розриви між крайніми захисниками і півзахисниками були занадто великими. Штрафні та кутові приховували велику небезпеку.

Салах? Вчора він вперше був готовий на 100%. Нам потрібно було приймати рішення, випускати його в стартовому складі чи ні. Ми не випустили його в старті, хотіли випустити його на заміну, як ви, ймовірно, і самі бачили, але потім ми забили. Тому у нас з'явилася можливість надати йому відпочинок, що дуже добре. У середу (в матчі проти Наполі – прим.) він повернеться на поле", – цитує Клоппа офіційний сайт клубу.

Ліверпуль лідирує у перегонах АПЛ, відірвавшись від найближчого переслідувача (Лестера) на 8 очок. 27 листопада команда Клоппа прийматиме Наполі в рамках Ліги чемпіонів, початок о 22:00.

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Теги
Англія Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Крістал Пелас - Ліверпуль
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