toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ ОЛЕКСАНДРІЯ - ЗОРЯ ВЕСТ ХЕМ - ТОТТЕНХЕМ

Крістал Пелас – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

19:52 120 Читать на русском
Крістал Пелас – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Крістал Пелас – Ліверпуль – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Ліверпуль

Крістал Пелас приймав Ліверпуль в рамках 13-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

82’ Вілфрід Заха
 
Садьйо Мане 49’
Роберто Фірміно 85’
49’ Садьйо Мане
82’ Вілфрід Заха
85’ Роберто Фірміно

Господарі достойно нав'язували боротьбу іменитому супернику в першій половині гри і мали кілька нагод відкрити рахунок.

Енфілд очікують нелегкі часи – Ліверпуль планує чергову реконструкцію арени

На старті другого тайму Мане вивів мерсисайдців вперед. На 82-й хвилині Пелас зумів вирівняти становище, але клас гостей дався взнаки. Вже через три хвилини гравці Ліверпуля зуміли організувати переможний гол, який приніс команді три очки.

Ліверпуль продовжує лідирувати у турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 37 очок. Крістал Пелас – 14-й.

Ліверпуль переграв Крістал Пелас, Лестер здолав Брайтон, Арсенал вирвав нічию у Саутгемптона: 13-й тур АПЛ, субота

blog_ava
Моурінью на чолі Тоттенхема розпочав із перемоги над Ярмоленком і Ко – блідий матч українця і новий лідер "шпор"
17:20
7806
Теги
Відеоновини Англія Крістал Пелас - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Крістал Пелас Крістал Пелас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
42
хв
Динамо
17:00
Маріуполь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук