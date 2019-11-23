Крістал Пелас – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Крістал Пелас приймав Ліверпуль в рамках 13-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Господарі достойно нав'язували боротьбу іменитому супернику в першій половині гри і мали кілька нагод відкрити рахунок.

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На старті другого тайму Мане вивів мерсисайдців вперед. На 82-й хвилині Пелас зумів вирівняти становище, але клас гостей дався взнаки. Вже через три хвилини гравці Ліверпуля зуміли організувати переможний гол, який приніс команді три очки.

Ліверпуль продовжує лідирувати у турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 37 очок. Крістал Пелас – 14-й.

Ліверпуль переграв Крістал Пелас, Лестер здолав Брайтон, Арсенал вирвав нічию у Саутгемптона: 13-й тур АПЛ, субота