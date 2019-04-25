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Клопп – про дербі Манчестера: Це саме той результат, на який я очікував

18:18 171 Читать на русском
Клопп – про дербі Манчестера: Це саме той результат, на який я очікував
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував результат перенесеного матчу 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті (0:2).

 
Бернарду Сілва 54’
Лерой Сане 66’
54’ Бернарду Сілва
66’ Лерой Сане

"Це саме той результат, на який я очікував. Юнайтед старався щосили, особливо в першому таймі, але було очевидно, що наразі вони не здатні протистояти Сіті протягом 90 хвилин.

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Підопічним Сульшера не пощастило в деяких моментах, але загалом команда Гвардіоли була сильнішою", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Після 35 турів Манчестер Сіті набрав 89 очок і знову очолив турнірну таблицю англійської Прем'єр-ліги, випереджаючи Ліверпуль на один заліковий пункт.

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