Клопп – про дербі Манчестера: Це саме той результат, на який я очікував

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував результат перенесеного матчу 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті (0:2).

"Це саме той результат, на який я очікував. Юнайтед старався щосили, особливо в першому таймі, але було очевидно, що наразі вони не здатні протистояти Сіті протягом 90 хвилин.

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Підопічним Сульшера не пощастило в деяких моментах, але загалом команда Гвардіоли була сильнішою", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Після 35 турів Манчестер Сіті набрав 89 очок і знову очолив турнірну таблицю англійської Прем'єр-ліги, випереджаючи Ліверпуль на один заліковий пункт.

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