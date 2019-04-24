Манчестер Сіті впевнено переміг Манчестер Юнайтед, зробивши вагому заявку на чемпіонство – Зінченко відіграв повний матч

Манчестер Сіті завдяки голам Бернарду Сілви та Лероя Сане переграв Манчестер Юнайтед у дербі на "Олд Траффорд", випередивши Ліверпуль у турнірній таблиці.

Від червоного Манчестера очікували автобуса та гри на контратаках, тоді як від синього прогнозувалося домінування та штамповка моментів. У першому таймі ці прогнози важко назвати такими, що збулися у повній мірі: Юнайтед дійсно грав закрито, але дуже гостро контратакував, періодично навіть перехоплюючи ініціативу; Сіті ж дуже часто займався стерильним контролем м'яча, маючи певні проблеми з виходом з-під пресингу.

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Гра розпочалася у досить динамічному темпі. МЮ виглядав досить гідно, вже на стартових хвилинах організувавши кілька перспективних випадів, а на 11-й створивши перший момент – це Погба пробив з дистанції точно в руки Едерсону. Сіті відповів на 15-й фірмовим зміщенням Стерлінга з флангу та ударом з лінії штрафного – м'яч зачепив ногу Смоллінга та трохи змінив траекторію польоту, однак Де Хеа все одно спіймав його.

За кілька хвилин "дияволи" вистрілили дуплетом: на 16-й хвилині Фред з відстані пальну поруч з дальньою дев'яткою, а потім Лінгард у дотик замкнув класну передачу з глибини на правий край карного майданчика – повз ворота. На 19-й відбулося ще два епізоди: спочатку Де Хеа парирував потужний постріл Бернарду Сілви метрів з 22-х, а потім Лінгард розігнав контратаку з розрізною передачею на Рашфорда – Едерсон вчасно вийшов з воріт та вибив м'яч. На 23-й Маркус спробував переграти голкіпера ударом з 30-ти метрів, закрутивши його по дузі, однак сфера пролетіла прямо над поперечиною!

Середина першого тайму не могла не загальмувати у своєму темпі. Юнайтед краще використовував цю можливість, нав'язавши Сіті позиційну та контактну боротьбу, не цураючись грубих фолів – як наслідок, до 26-ї хвилини на картках було два гравці господарів та Зінченко. У атаці команди, здебільшого, сподівалися на стандарти, які нічого не давали, але поступово гості захоплювали ініціативу, все довше тримаючи суперника перед його штрафним.

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Наприкінці першої половини зустрічі Сіті був найближчим до забитого голу. На 43-й хвилині Стерлінг увірвався на лівий край карного майданчика, накрутив там половину Манчестер Юнайтед та пробив низом з кількох метрів – Де Хеа склався та спіймав м'яч! Трохи сильніше потрібно було бити. На 45-й же Агуеро вистрілив з дальньої дистанції в напрямі дальнього нижнього кута – м'яч пройшов поруч зі стійкою! Зрештою, тайм завершився без голів.

По перерві Манчестер Юнайтед розпочав з кількох напівмоментів, коли або робився зайвий рух, або не вистачало якоїсь миті до удару по воротах – зокрема, лише в останній момент накрили можливість для удару Погба з лінії штрафного. Сіті ще й не пощастило нарватися на травму Фернандіньо, якого довелося змінювати на Сане, але, як показав подальший хід поєдинку, нічого страшного не сталося – для гостей. "Дияволи" ж на 51-й хвилині ледь не пропустили після класного прострілу Лероя в центр карного майданчика.

На старті другого тайму було помітно, що "містяни" швидше працюють з м'ячем і загалом виграють позиційну боротьбу. Не вистачало якоїсь дії екстра-класу, але на 54-й хвилині все сталося ідеально. Бернарду Сілва отримав передачу від Гюндогана, увійшов у штрафний, хитнув Люка Шоу та пробив точнісінько у правий нижній кут – 0:1!

Юнайтед моментально здувся, не відповівши практично нічим. На 64-й хвилині у "дияволів" була можливість зрівняти рахунок зі штрафного удару метрів з 20-ти, однак Погба безхитрісно пробив у стінку. Сане і компанія, тим часом, раз за разом розривали суперника по флангах, караючи за помилки у ключових зонах, і, зрештою, забили другий. На 66-й хвилині Стерлінг розігнав контатаку та віддав на лівий фланг у вільну зону на Сане, а той з краю штрафного пробив у ближній кут – м'яч від коліна Де Хеа влетів у ворота! 0:2 – це був вирок і Юнайтед, і чемпіонським амбіціям Ліверпуля.

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Наступні 25 хвилин манчестерського дербі перетворилися на формальність. Господарі поля як не створювали нічого небезпечного до забитих голів, так і не створили після них. Підопічні Гвардіоли ж на розгром йти не збиралися, відверто дограючи зустріч. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Манчестер Сіті, який набрав 89 очок та знову випередив Ліверпуль на один заліковий бал – і тепер за кількістю матчів у претендентів на трофей АПЛ рівність. Манчестер Юнайтед з 64 пунктами залишився шостим, знаходячись на відстані однієї перемоги від четвертої позиції, яку поки що займає Челсі.

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