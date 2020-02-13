Клінсманн назвав причини свого відходу з Герти – тренер не протримався в Берліні й трьох місяців

Екс-наставник Герти Юрген Клінсманн розкрив причини свого відходу з німецького клубу, у якому він працював менше трьох місяців.

"Умови для мене були дуже важкими. Напевно, так сталося тому, що я працював в інших країнах. Я жив в Італії, Франції та Англії.

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У Німеччині спортдир перебуває поруч з полем, він допомагає гравцям, постійно з ними в контакті. Я від цього відвик. В Англії використовується інша модель. Там тренер – менеджер, вони саме так його називають. Його робота – бути босом клубу.

У Німеччині все інакше, тут у кожного є право голосу, кожен має свою роль. На мій погляд, рішення має приймати одна людина – тренер. У цьому питанні у нас не було згоди, на жаль. У нас було дуже багато розбіжностей", – сказав Клінсманн на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, екс-наставник збірних Німеччини та США очолив Герту у листопаді минулого року. Під його керівництвом команда зіграла 10 матчів (3 перемоги, 3 нічиї та чотири поразки) і наразі посідає 14 місце у турнірній таблиці Бундесліги.

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