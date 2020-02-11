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Клінсманн несподівано покинув посаду головного тренера Герти, не пробувши на ній і трьох місяців

12:40 479 Читать на русском
Клінсманн несподівано покинув посаду головного тренера Герти, не пробувши на ній і трьох місяців
Юрген Клінсманн / Фото Bundesliga

Тренерське крісло берлінської Герти знову вакантне.

Юрген Клінсманн заявив, що припиняє свою роботу на тренерському містку Герти, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Варто відзначити, що 55-річний фахівець залишиться членом наглядової ради берлінської команди. Клінсманн очолив команду 27 листопада. Про нового керманича столичного клубу поки не повідомляється.

Після 21-го туру чемпіонату Німеччини Герта перебуває на 14-й сходинці турнірної таблиці. Під керівництвом Клінсманна команда провела 10 матчів (3 перемоги, 3 нічиї та чотири поразки).

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Теги
Німеччина Герта Герта Юрген Клінсманн Юрген Клінсманн
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