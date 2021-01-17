Український захисник Єгор Клименчук перебуває у пошуках нового клубу.

Львів повернув бразильця з оренди в Азербайджані

Напередодні 23-річний оборонець залишив розташування Львова, повідомляє офіційний сайт "синьо-золотих". Сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

Нагадаємо, Клименчук приєднався до "містян" у лютому 2020 року на правах вільного агента. У поточному сезоні провів за Львів в УПЛ 12 матчів, результативними діями не відзначався.

До слова, раніше Єгор захищав кольори Металурга З, білоруських Мінська та Нафтана, Колоса з Ковалівки, краматорського Авангарда та донецького Олімпіка. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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