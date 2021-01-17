Украинский защитник Егор Клименчук находится в поисках нового клуба.

Львов вернул бразильца из аренды в Азербайджане

Накануне 23-летний защитник покинул расположение Львова, сообщает официальный сайт "сине-золотых". Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Напомним, Клименчук присоединился к "горожанам" в феврале 2020 года на правах свободного агента. В текущем сезоне провел за Львов в УПЛ 12 матчей, результативными действиями не отличался.

К слову, ранее Егор защищал цвета Металлурга З, белорусских Минска и Нафтана, Колоса из Ковалёвки, краматорского Авангарда и донецкого Олимпика. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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