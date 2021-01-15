Рівно рік тому Маліновський дебютував у Кубку Італії. Аталанта в 1/8 фіналу вилетіла, поступившись Фіорентині (1:2). Руслан вийшов із перших хвилин і в середині другого тайму допоміг зрівняти рахунок, асистувавши Ілічічу. До чого цей ліричний відступ? Просто дуже зручно саме зараз проводити паралеті. Вчора бергамаски теж грали у Кубку, наш земляк знову в основі, але вже перемога над Кальярі та впевнений вихід у чвертьфінал.

Прохід Маліновського й компанії до наступної стадії Кубка Італії у відеоогляді матчу Аталанта – Кальярі – 3:1

Маліновський мав шанси забивати, але бездоганно діяв Вікаріо. Гасперіні лише вдруге за сезон дав можливість провести повний матч своєму "18-му номеру". Напередодні з'явилася інформація, що українець таки відмовив Брюгге, який був готовий зробити на нього ставку, взявши в оренду. Зрештою, можемо констатувати, що чутки про інші клуби виглядають логічними. Хоча Маліновський прагне залишитися у своїй нинішній команді, але його становище у порівнянні з минулим роком зовсім не змінилося. Все той же гравець резерву, але тепер ще й менше грає.

Була надія побачити українця титуларом після демаршу Папу Гомеса. Однак після 5 матчів поспіль у основі наступив такий же відрізок на лаві для запасних. На такий же момент сезону рік тому статистика Маліновського була значно веселішою. За асистами тут рівність – 3/3, але результативність підупала – зараз один гол, а торік вже було три. Це можна списати на меншу кількість ігрового часу, адже зіграно на 335 хвилин менше, а це понад 3,5 повних матчів. Та й виходів у старті в середині січня 2020-го вже було на один більше, ніж зараз (8/7).

Тепер уже не виходить списувати все на адаптацію до вимог тренера. Вони у Гасперіні специфічні, але й півтора року – достатній термін. Саме тому за такі шанси, як із Кальярі, потрібно чіплятися якомога міцніше. Доводити керманичу, що вартий більшого. Вийшло, потрібно визнати, посередньо. Це не просто крик відчаю уболівальників збірної України. Це фактично вердикт італійських ЗМІ, які за підсумками кубкового матчу нагородили Руслана далеко не найвищими балами. І це на фоні блискучої гри самої Аталанти.

Аталанта – Кальярі: Бергамо у чвертьфіналі Кубка, Маліновський з двома класними ударами і без аргументів для Гасперіні

Розпочнемо з авторитетної La Gazzetta dello Sport. Журналісти культового видання поставили Маліновському 6,5. Більше у складі Аталанти лише в Госенса, Міранчука та Мурієля. "Був не настільки сильним. Вікаріо відмовив йому в забитому м'ячі після штрафного удару", – пише газета.

Італійська редакція Еurosport була менш щедрою – лише "шістка". Менше з основних гравців Аталанти ніхто не отримав. "Так собі. Магія чергується з незрозумілим вибором. Гасперіні скаржиться на це – він хоче більшого", – це про Руслана.

Маліновський відмовився від переходу в Брюгге

Все ті ж 6 балів і від CalcioDangolo: "Серед атакувальних футболістів однозначно провів найневиразнішу гру. Насправді у завершальній стадії він був настільки неефективним ще й тому, що у воротах стояв неймовірний Вікаріо, якому вдалося значно обмежити результат поганих дій оборони Кальярі".

Видання Sport Mediaset окремо оцінює гру лише найяскравіших футболістів поєдинку. Маліновського серед них не виявилося. Оцінка 6,5 і згадка в основному тексті про дальні постріли, які справді були небезпечними.

Спортьєлло та Маліновський – найгірші у складі Аталанти. Принаймні так вважає TuttuMercatoWeb, поставивши обом гравцям 5,5. "Втратив кілька м'ячів на підступах до штрафного майданчика. Часто "застрягав" під час дриблінгу. Небезпеку несли лише дальні удари, але він може краще", – пише видання про півзахисника.

Вердикт Calciomercato (6 балів) вже не настільки невблаганний: "Отримав винагороду за терпіння. Щасливий вийти у стартовому складі Маліновський відразу ж робить ривок правим флангом, насміхаючись із Калігари. Забиті м'ячі прийшли з інших ділянок поля, але коли вони потрапляють на його ліву ногу, атака Аталанти сяє. Легко доторкнувся до гола ударом зі штрафного, але Вікаріо врятував. Можливо, від нього очікували більшого. Витіснити зі складу Пессіну буде складно".

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Найбільше критики дісталося від локальних видань. Звісно, журналістів із Бергамо можна звинуватити у завищених очікуваннях, але саме вони стежать за своєю командою набагато уважніше, ніж їхні колеги з національних газет та порталів. Зокрема Bergamo&Sport ставить не найгірші 6 балів, але одночасно вкрай лаконічно описує гру українця: "Зі статичних положень завжди створює небезпеку. В іншому – багато диму і мало вогню".

Все та ж "шістка" та доволі скептичний вердикт від CalcioAtalanta: "Його ліва завжди небезпечна. А ще Руслан жодним чином не здається, але щоб переконати Гасперіні давати більше шансів у стартовому складі, він повинен і може робити значно більше".

Хоча Bergamo News поставило Маліновському найнижчу оцінку (5,5), але залишило місце для стриманого оптимізму: "Він був би гравцем основи в будь-який іншій команді, Гасперіні просить його грати спокійно. Руслан шукає магію, яка ніколи не перетворюється на феєрверк".

Знову найнижчий бал (5,5) разом зі Спортьєлло – цього разу від Tutto Atalanta. Проте, видання саме українця вважає найгіршим гравцем матчу. "Занадто вдається до складної гри і втрачає дуже багато м'ячів. Зараз Маліновський – це далекий родич того гравця, яким захоплювалися у минулому сезоні", – резюмує видання.

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