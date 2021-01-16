Нападник Львова Тавареш Альваро після оренди в азербайджанській Кешлі знову спробує зарекомендувати себе в УПЛ.

"Повернувся у Львів після виступів в Азербайджані. Планую залишитися в Україні і хочу допомогти команді добитися важливих цілей у нинішньому сезоні", – сказав Альваро у коментарі виданню Footboom.

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Нагадаємо, Тавареш приєднався до Львова у лютому 2019 року. Останні півроку провів в оренді у чемпіонаті Азербайджану – у складі Кешли 25-річний бразилець провів шість поєдинків і відзначився одним забитим голом. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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