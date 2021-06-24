Клейтон да Сілва отримав статус вільного агента та покинув Динамо, інформує офіційний сайт клубу.

Динамо офіційно відпустило Дуелунда в Нідерланди

Сторони достроково припинили співпрацю, адже контракт 25-річного форварда був розрахований до грудня 2022-го. Причини такого рішення не уточнюються.

Клейтон перебрався в Динамо у жовтні минулого року, але зіграв за киян лишень 9 хвилин, відзначившись гольовою передачею. До цього він виступав тільки на батьківщині.

Зауважимо, нещодавно "біло-сині" попрощались із Міккелем Дуелундом – він перебрався в нідерландський Неймеген на правах оренди на один сезон.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21