У липні 2021 року Барселона в односторонньому порядку розірвала контракт з хавбеком. Він пішов судитись і виграв справу, інформує Mundo Deportivo.

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Матеус тепер отримає 8,5 мільйонів євро компенсації за незаконне припинення дії угоди. Спершу футболіст вимагав від Барселони 14,8 млн, але суд не задовольнив відповідне прохання.

Нагадаємо, Фернандес перебрався на Камп Ноу взимку 2020-го за 7+3 мільйони євро. Бразилець провів лише 17 хвилин у першій команді, коли вийшов на заміну в матчі Ліги чемпіонів проти київського Динамо (4:0). Більше за Барсу він не грав.

Зараз 24-річний хавбек належить Палмейрас, але кілька днів тому на правах оренди перебрався в РБ Брагантіно. Угода розрахована до кінця 2023 року.

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