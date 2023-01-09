Ферран Торрес та Стефан Савіч можуть бути покарані від 4 до 12 матчів дискваліфікації за бійку наприкінці матчу Атлетіко – Барселона (0:1) у 16 турі чемпіонату Іспанії.

У компенсований час матчу Атлетіко – Барселона з емоціями не впоралися захисник мадридців Стефан Савіч та форвард каталонців Ферран Торрес. Після ігрового єдиноборства вони вирішили продовжити свою дуель за спортивними правилами.

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Як інформує Diario Sport, обом гравцям загрожує від 4 до 12 матчів дискваліфікації – залежно від того, як Королівська іспанська футбольна федерація трактуватиме дії футболістів.

Якщо ця конфліктна ситуація розглядатиметься як ігровий епізод, Торреса та Савіча покарають максимум трьома матчами дискваліфікації.

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