Местное Управление спорта запретило делать татуировки игрокам молодежной и национальной сборных, сообщает Goal.

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Легионерам китайской Суперлиги также советуют выводить рисунки или по крайней мере скрывать их одеждой. Аргументы чиновников – спортсмены не должны показывать дурной пример для молодежи. Пусть футболисты уделяют больше внимания игре и тренировкам, чем своему внешнему виду. Результаты сборной Китая действительно разочаровывают. В последний раз представители Поднебесной играли на чемпионате мира еще в 2002 году, а теперь проваливают очередной отбор и фактически потеряли шансы поехать в Катар.

"Отказ от татуировок продемонстрирует положительный дух китайских игроков и станет хорошим примером для общества. Спортсменам национальной сборной и сборной U23 строго запрещено делать новые татуировки, а уже имеющим их рекомендуется удалить самостоятельно", – говорится в заявлении Управления спорта.

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