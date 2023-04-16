Черноморец уступил Ворскле в 21 туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи.

Каркас к перерыву дважды спас Черноморец. Степанюк головой попал в поперечину, а стойка приняла на себя коварную подачу Бацулы.

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Развязка наступила на 85-й минуте. Олейник отдал передачу Сефери, который убрал опекунов и четко пробил в нижний угол – 0:1. Ворскла одержала вторую победу подряд, а Черноморец потерял свою серию из 6 туров без поражений.