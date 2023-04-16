Конец удачной серии команды Григорчука в видеообзоре матча Черноморец – Ворскла – 0:1
16 апреля 21:02 - Читати українською
Черноморец уступил Ворскле в 21 туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи.
завершено
85’ Таулант Сефери
Каркас к перерыву дважды спас Черноморец. Степанюк головой попал в поперечину, а стойка приняла на себя коварную подачу Бацулы.
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Развязка наступила на 85-й минуте. Олейник отдал передачу Сефери, который убрал опекунов и четко пробил в нижний угол – 0:1. Ворскла одержала вторую победу подряд, а Черноморец потерял свою серию из 6 туров без поражений.
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