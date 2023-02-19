Сімоне Індзагі застосував ротацію – дав відпочити лідерам, а ті, хто грав менше, отримали шанс проявити себе. Це стосується і Ромелу Лукаку, який поки не виправдав доцільність свого повернення в Інтер.

Інтер перед ЛЧ дотиснув Удінезе – Лукаку двічі бив пенальті та забив вперше за півроку

Саме бельгієць відкрив рахунок. З пенальті, який довелося перебивати. Лукаку пощастило, що суперники зарано вбігли, бо перший удар він не реалізував. Ромелу нарешті зумів забити на Сан-Сіро – пауза тривала 635 днів.

Удінезе відігрався незадовго до перерви, упіймавши суперника на контратаці. У другому таймі тривалий час "зебри" зберігали нічию, аж поки Індзагі не кинув у бій лідерів. Інтер дуже швидко знову вийшов уперед, а в компенсований час забив ще й третій.