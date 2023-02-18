Наполі після перемоги над Сассуоло відірвався від Інтера вже на 18 очок. Про боротьбу за Скудетто після осічки в минулому турі мова вже навряд чи йде. Наразі головним завданням для команди Сімоне Індзагі є кваліфікація в ЛЧ, а як максимум – друге місце в чемпіонаті. До слова, матч проти Удінезе якраз став для "нерадзуррі" репетицією перед Лігою чемпіонів – вже у середу Інтер прийме Порту в першому поєдинку 1/8 фіналу.

Удінезе на момент початку гри посідав 9 місце. Сімоне Індзагі вдався до ротації – з перших хвилин вийшли Хандановіч і Лукаку, які не є основними гравцями Інтера. Повернувся і Брозовіч, який залікував травму. У запасі "нерадзуррі" залишилися Лаутаро, Шкріняр та Онана. Цікаво було подивитися на дует Джеко і Лукаку – по суті, двох ідентичних форвардів.

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На перших хвилинах активним був Барелла. Ніколо спершу наважився на ефектний удар з льоту, який заблокували, а згодом просив пенальті – даремно. Втім, дещо пізніше Інтер таки заробив право на 11-метровий. Дюмфріс впав у штрафному, а рефері після перегляду VAR вказав на позначку. До м'яча підійшов Ромелу Лукаку, який не зміг переграти Сільвестрі! Бездарний удар бельгійця, який, на його щастя, отримав другий шанс – арбітр змусив перебити. З другої спроби Лукаку все ж забив. Третій гол форварда в сезоні і перший у Серії А за 189 днів.

Інтер більше володів м'ячем, практично нічого не дозволяючи фріульцям. Проте відомо, що міланці часто пропускають ні з чого. Так сталося і цього разу. На 43-й хвилині Ловріч отримав пас від Перейри і з-під Дарміана пробив під поперечину. 1:1 після першого тайму, хоча господарі награли на інший результат.

По перерві обидві команди мали моменти, щоб вийти вперед, а на 65-й хвилині Індзагі кинув у бій Лаутаро Мартінеса замість Лукаку. Це принесло плоди на 73-й хвилині. Хоча все могло піти зовсім інакше – Саксесс завершив контратаку Удінезе 4 в 2 ударом в Дюмфріса, а в наступній атаці забив Інтер. Дімарко прострілив на Мхітаряна, який з ходу поклав у кут воріт.

Автор переможного гола не зміг дограти матч. Мхітарян залишив поле через травму, чим додав головного болю тренеру перед поєдинком Ліги чемпіонів. На останніх хвилинах "нерадзуррі" зняли всі питання. Лаутаро перший свій момент змарнував, але дуже швидко виправився.

3:1 – Інтер зберіг відставання від Наполі у 15 очок та відірвався від Мілана на 3 бали. Удінезе 9-й – 30 очок.

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