"Мені необхідно було формувати тренерський штаб доволі швидко. Потрібні були однодумці, з якими було б комфортно працювати. Це було непросто, оскільки багато з тих, до кого звернувся, або працювали у клубах, або не мали можливості з різних причин, тому вимушені були відмовитися. Скажу чесно, провів багато безсонних ночей. Але, поступово в результаті зустрічей і непростих розмов вдалося нарешті сформувати команду помічників.

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Сергій Кравченко – старший тренер. Пропозиція стати помічником головного тренера йому сподобалася, але він ще не хотів завершувати кар'єру гравця та покидати ігрову практику. Мені здається, що саме у його випадку, це було непросте рішення. Але мою пропозицію він прийняв, і мене це тішить. Він займається улюбленою справою і буде хорошим тренером, я в цьому переконаний. Головне, що ми думаємо в одному напрямі.

Володимир Єзерський буде працювати переважно зі захисниками. Ми були разом в молодіжній і в юнацькій у збірних, я знаю, як він працює. Дисципліна, організація, захист. Він на своєму місці. Володимир Тименко, тренер воротарів. Теж достатньо кваліфікований фахівець. Постійно вдосконалюється, рухається вперед. Один із найкращих в країні у роботі з воротарями. Тому я радий, що він погодився приєднатися до штабу та буде допомагати мені.

Володимир Томіленко, тренер з фізичної підготовки. Це єдина людина, яка працювала в команді ще до нашого приходу. Мені дуже сподобався наш діалог, у нас спільне бачення розвитку команди. Помітно, що Володимир хоче працювати, може працювати, і погляди наші збігаються. Я радий що він з нами. Мені сподобалося що він дискутує, радить, пропонує. Це дуже важливо.

У команді також працюватиме аналітик Євгеній Гресь. Аналітика у футболі сьогодні дуже важлива. Євген – єдина людина, яку я забрав з молодіжної збірної. Ми з ним працюємо вже 4 роки, і за цей період я переконався, що на сьогодні без нього я б не впорався. Адже кожного дня формується дуже багато відео й аналітики, Євген це все відфільтровує і залишає лише необхідну інформацію про футболістів, команди, матчі.

На моє переконання, у роботі цінно, коли думка головного тренера в тренерському штабі не є законом. Адже саме діалог і дискусія завжди приводять до істини. Я сподіваюся, що ми дуже плідно попрацюємо разом з командою, будемо прогресувати та доб’ємося поставлених цілей", – цитує Ротаня сайт Олександрії.

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