Універсал мюнхенської Баварії Йозуа Кімміх відновив тренувальні заняття. Він був прооперований лише на початку листопада.

25-річний виконавець знову тренується, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Наразі Кімміх займається за індивідуальною програмою. Зокрема, в понеділок він приділив час біговій роботі. Кімміх травмувався на початку місяця в Der Klassiker проти Борусії Д і зазнав хірургічного втручання на меніску правого коліна. Очікуваний термін повного відновлення хавбека – січень 2021-го.

У нинішньому сезоні Йозуа Кімміх провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 7 результативних передач.

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