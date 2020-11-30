Универсал мюнхенской Баварии Йозуа Киммих возобновил тренировочные занятия. Он был прооперирован лишь в начале ноября.

25-летний исполнитель снова тренируется, сообщает официальный сайт клуба.

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Пока Киммих занимается по индивидуальной программе. В частности, в понедельник он уделил время беговой работе Киммих травмировался в начале месяца в Der Klassiker против Боруссии Д и перенес хирургическое вмешательство на мениске правого колена. Ожидаемый срок полного восстановления хавбека – январь 2021-го.

В нынешнем сезоне Йозуа Киммих провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач.

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