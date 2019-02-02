toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Кілька гравців відмовилися переходити в Кардіфф після трагедії з Салою

15:01 243 Читать на русском
Кілька гравців відмовилися переходити в Кардіфф після трагедії з Салою
Ніл Уорнок / фото із соцмереж

Головний тренер Кардіффа Ніл Уорнок сказав, що команда не змогла знайти заміну зниклому безвісти Еміліано Салі.

"Я працюю тренером протягом 40-а років. Це був найважчий тиждень у моїй кар'єрі, абсолютно. Я ніколи не відчував нічого подібного.

На узбережжі Франції знайшли частини зниклого літака Сали

Один або два гравці, з якими ми вели переговори, не захотіли переходити за таких обставин. Вони не хотіли переходити після того, що трапилося. Це було дуже складне трансферне вікно", – цитує Уорнока Daily Mail.

Нагадаємо, літак з Салою на борту зник над Ла-Маншем пізно ввечері 21 січня. Тривалі пошуки зниклого пілота та футболіста ні до чого не призвели.

"Допоможеш мені забивати – полетиш безкоштовно": переписка Еміліано Сали з сенсаційним організатором трагічного рейсу

Теги
Англія Кардіфф Кардіфф Ніл Уорнок Ніл Уорнок Еміліано Сала Еміліано Сала
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
40
хв
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук