Кілька гравців відмовилися переходити в Кардіфф після трагедії з Салою

Головний тренер Кардіффа Ніл Уорнок сказав, що команда не змогла знайти заміну зниклому безвісти Еміліано Салі.

"Я працюю тренером протягом 40-а років. Це був найважчий тиждень у моїй кар'єрі, абсолютно. Я ніколи не відчував нічого подібного.

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Один або два гравці, з якими ми вели переговори, не захотіли переходити за таких обставин. Вони не хотіли переходити після того, що трапилося. Це було дуже складне трансферне вікно", – цитує Уорнока Daily Mail.

Нагадаємо, літак з Салою на борту зник над Ла-Маншем пізно ввечері 21 січня. Тривалі пошуки зниклого пілота та футболіста ні до чого не призвели.

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