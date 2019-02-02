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Несколько игроков отказались переходить в Кардифф после трагедии с Салой

15:01 141 Читати українською
Несколько игроков отказались переходить в Кардифф после трагедии с Салой
Нил Уорнок / фото из соцсетей

Главный тренер Кардиффа Нил Уорнок сказал, что команда не смогла найти замену пропавшему без вести Эмилиано Сале.

"Я работаю тренером в течение 40-а лет. Это была самая тяжелая неделя в моей карьере, абсолютно. Я никогда не испытывал ничего подобного.

На побережье Франции нашли части пропавшего самолета Салы

Один или два игрока, с которыми мы вели переговоры, не захотели переходить при таких обстоятельствах. Они не хотели переходить после того, что случилось. Это было очень сложное трансферное окно", – цитирует Уорнока Daily Mail.

Напомним, самолет с Салой на борту пропал над Ла-Маншем поздно вечером 21 января. Длительные поиски пропавшего пилота и футболиста ни к чему не привели.

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Теги
Англия Кардифф Кардифф Нил Уорнок Нил Уорнок Эмилиано Сала Эмилиано Сала
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