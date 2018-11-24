Кейн встановив відразу два досягнення, забивши у ворота Челсі

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн відкрив рахунок у матчі 13 туру АПЛ проти Челсі.

Цей гол став для Кейна 31-м забитим на Вемблі. Жоден гравець не забивав більше на цьому стадіоні після реконструкції ні за клуб, ні за збірну, повідомляє Squawka.

Скільки топ-клуби Європи витрачають на зарплату гравцям: Барселона – впевнений лідер, сенсаційний представник у топ-15

Окрім того, Харрі забив свій 25-й гол у ворота команди з Лондона. В історії Тоттенхема цей показник вищий лише у Тедді Шерінгема – 35, повідомляє Opta.