toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
КАРПАТИ - ДЕСНА АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕЙБАР - РЕАЛ МАДРИД

Кейн встановив відразу два досягнення, забивши у ворота Челсі

21:33 30 Читать на русском
Кейн встановив відразу два досягнення, забивши у ворота Челсі
Харрі Кейн / фото із соцмереж

 Нападник Тоттенхема Харрі Кейн відкрив рахунок у матчі 13 туру АПЛ проти Челсі.

Цей гол став для Кейна 31-м забитим на Вемблі. Жоден гравець не забивав більше на цьому стадіоні після реконструкції ні за клуб, ні за збірну, повідомляє Squawka.

Скільки топ-клуби Європи витрачають на зарплату гравцям: Барселона – впевнений лідер, сенсаційний представник у топ-15

Окрім того, Харрі забив свій 25-й гол у ворота команди з Лондона. В історії Тоттенхема цей показник вищий лише у Тедді Шерінгема – 35, повідомляє Opta.

Англія13 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Челсі: Субота 24 листопада 2018

Тоттенхем
Матч завершено
3 : 1
Челсі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем Англія Тоттенхем - Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
хв
Атлетіко
21:45
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук