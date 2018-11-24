Кейн встановив відразу два досягнення, забивши у ворота Челсі

Англія — 21:22 1364
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Тоттенхем розкішно обіграв Челсі в центральному матчі АПЛ – перша поразка Саррі в лізі
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Атлетіко – Барселона: стартові склади на матч ПрімериІспанія — 21:00 228
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Тоттенхем – Челсі: онлайн трансляція матчу 13-го туру АПЛАнглія — 19:25 360
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ЧС-2018: ФІФА не допустила проведення антидопінгового розслідування незадовго до Мундіалю, – Football LeaksЧС 2018 — 16:07 473
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Карпати поступилися Десні та продовжили антирекордну домашню серію поразок в УПЛУкраїна — 15:54 1081
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