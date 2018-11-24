Кейн установил сразу два достижения, забив в ворота Челси

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн открыл счет в матче 13 тура АПЛ против Челси.

Этот гол стал для Кейна 31-м забитым на Уэмбли. Ни один игрок не забивал больше на этом стадионе после реконструкции ни за клуб, ни за сборную, сообщает Squawka.

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Кроме того, Харри забил свой 25-й гол в ворота команды из Лондона. В истории Тоттенхэма этот показатель выше только у Тедди Шерингема – 35, сообщает Opta.