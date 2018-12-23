Кейн: Всі говорять про Ліверпуль та Манчестер Сіті, а ми просто працюємо і досягаємо успіху

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн прокоментував перемогу над Евертоном (6:2).

"Це було потужно. Ми знали, що це буде складний матч, і ми програвали 0:1. Але після цього ми створили хороші моменти і зуміли їх реалізувати. У другому таймі ми домінували і знову зуміли використати свої шанси.

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Чи знаходиться Тоттенхем в чемпіонській гонці? Всі говорять про Ліверпулі і Манчестер Сіті. Ми ж просто працюємо і досягаємо успіху в цьому. Для нас важливо продовжувати в тому ж дусі.

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У нас щільний календар, але ми можемо продовжити перемагати. У нас був хороший місяць, сподіваюся, що ми зможемо перенести його на січень і лютий. Тоді ми побачимо, де опинимося в квітні", – цитує Кейна Sky Sports.