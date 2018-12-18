toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ШАХТАР ДИНАМО

Кейн: Тоттенхему треба почати вигравати трофеї, Кубок англійської ліги – наша ціль

10:20 53 Читать на русском
Кейн: Тоттенхему треба почати вигравати трофеї, Кубок англійської ліги – наша ціль
Харрі Кейн / АПЛ

Форвард Тоттенхема Харрі Кейн розповів про мету команди виграти Кубок англійсьої ліги.

"Необхідно виходити на новий рівень і почати вигравати трофеї. Якщо виграємо у Арсенала, вилетить ще одна сильна команда, тому це велика можливість для нас, і ми хочемо виграти Кубок ліги.

Почеттіно здобув 100 перемог на чолі Тоттенхема в АПЛ і перевершив Венгера

Очевидно, що ми грали з ними кілька тижнів тому, і вони нас перемогли. Чудово протистояти їм після недовгої паузи. Сподіваюсь, що на цей раз настав час і ми переможемо. Це чвертьфінал проти твоїх принципових суперників по Лондону, тому немає нічого більшого", – сказав Кейн Sky Sports.

Матч Арсенал – Тоттенхем відбудеться в середу, 19 грудня, о 21:45 за київським часом.

Ліверпуль підтвердив кризу Манчестер Юнайтед, перервана серія Арсенала, феєрія Мессі – підсумки європейського вікенду

Кубок англійської ліги1/4 фіналу

Арсенал - Тоттенхем: Середа 19 грудня 2018

Арсенал
до матчу
1
дн
:
11
год
:
11
хв
Тоттенхем
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Кубок англійської ліги Кубок англійської ліги 2018/19 Арсенал - Тоттенхем Харрі Кейн Харрі Кейн Арсенал Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
56
хв
Рівер Плейт
18:30
Аль-Айн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук