Кейн: Тоттенхему треба почати вигравати трофеї, Кубок англійської ліги – наша ціль

Форвард Тоттенхема Харрі Кейн розповів про мету команди виграти Кубок англійсьої ліги.

"Необхідно виходити на новий рівень і почати вигравати трофеї. Якщо виграємо у Арсенала, вилетить ще одна сильна команда, тому це велика можливість для нас, і ми хочемо виграти Кубок ліги.

Почеттіно здобув 100 перемог на чолі Тоттенхема в АПЛ і перевершив Венгера

Очевидно, що ми грали з ними кілька тижнів тому, і вони нас перемогли. Чудово протистояти їм після недовгої паузи. Сподіваюсь, що на цей раз настав час і ми переможемо. Це чвертьфінал проти твоїх принципових суперників по Лондону, тому немає нічого більшого", – сказав Кейн Sky Sports.

Матч Арсенал – Тоттенхем відбудеться в середу, 19 грудня, о 21:45 за київським часом.

Ліверпуль підтвердив кризу Манчестер Юнайтед, перервана серія Арсенала, феєрія Мессі – підсумки європейського вікенду