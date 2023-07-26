У середу, 26 липня, Тоттенхем виграв Кубок Тигра – формальний трофей за перемогу в товариському матчі над сінгапурським Лайон Сіті Сейлорс.

Товариський матч

Лайон Сіті Сейлорс – Тоттенхем – 1:5

Голи: Ануар, 14 – Кейн, 45+4 (з пенальті), Рішарлісон, 48, 52, 90+1, Ло Чельсо, 73

Форвард "шпор" Рішарлісон відзначився хет-триком, а Харрі Кейн і Джованні Ло Чельсо відзначилися по голу. Жарти вбік – Кейн виграв свій другий трофей у складі лондонської команди після перемоги в Audi Cup! Що цікаво, всі свої п'ять м'ячів "шпори" забили після того, як пропустили – сінгапурці відкрили рахунок на 14-й хвилині зустрічі.

Власнику Тоттенхема висунули обвинувачення в інсайдерській торгівлі

Як і в контрольному матчі з Вест Хемом, головний тренер лондонської команди Ангелос Постекоглу повністю змінив склад після перерви. Це було пов'язано з бажанням наставника дати ігрову практику всім футболістам – матч із Лестером, запланований на неділю, було скасовано через погані погодні умови.