Товарищеский матч

Лайон Сити Сейлорс – Тоттенхэм – 1:5

Голы: Ануар, 14 – Кейн, 45+4 (с пенальти), Ришарлисон, 48, 52, 90+1, Ло Чельсо, 73

Форвард "шпор" Ришарлисон отметился хет-триком, а Харри Кейн и Джованни Ло Чельсо отметились по голу. Шутки в сторону – Кейн выиграл свой второй трофей в составе лондонской команды после победы в Audi Cup! Что интересно, все свои пять мячей "шпоры" забили после того как пропустили – сингапурцы открыли счёт на 14-й минуте встречи.

Владельцу Тоттенхэма предъявили обвинение в инсайдерской торговле

Как и в контрольном матче с Вест Хэмом, главный тренер лондонской команды Ангелос Постекоглу полностью сменил состав после перерыва. Это было связано с желанием наставника дать игровую практику всем футболистам – матч с Лестером, запланированный на воскресенье, был отменён из-за плохих погодных условий.