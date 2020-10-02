"Твої центральні оборонці повинні домінувати в грі один на один, коли ти граєш із високою лінією оборони, вони повинні бути швидкісними. Магуайр і Лінделеф її немають. Попереду вони добре виглядають, але їм потрібна підстраховка.

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МЮ забиває і загрожує чужим воротам. Їхня атакувальна трійка неймовірна, а півзахист із появою Бруну Фернандеша та ван де Беека став сильнішим. Тут у них є все необхідне. Санчо – непотрібна розкіш. Ви кажете, що потрібно додати 10-20 млн фунтів до вже запропонованої сотні, щоб підписати його. Ви ж Манчестер Юнайтед, ідіть і заберіть хлопця. Продемонструйте свій вплив. Та на мою думку, ці гроші краще було б витратити на гідних оборонців", – цитує Макларена talkSPORT.

Нагадаємо, що трансферна сага навколо підписання Санчо манкуніанцями триває понад рік. Альтернативним варіантом для МЮ нещодавно нібито став вінгер Барселони Усман Дембеле.

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