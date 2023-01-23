Чинна угода між "шпорами" та Харрі Кейном діє до літа 2024 року. Як повідомляє The Athletic, гравець розпочне переговори щодо продовження контракту з клубом після січневого трансферного вікна.

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За нападником збірної Англії стежили одразу два гранди – Манчестер Юнайтед та Баварія. Однак сума в 130 мільйонів фунтів, яку Тоттенхем хотів за свого гравця, була непомірною для обох клубів. Для Харрі Кейна пріоритетом є залишитися у складі "шпор" та привезти до північного Лондона довгоочікуваний трофей, чого з клубом не траплялося багато років.

В цьому сезоні нападник зіграв у 20 матчах у чемпіонаті за Тоттенхем та забив 15 голів. Наразі Кейн посідає друге місце в таблиці найкращих бомбардирів АПЛ.

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