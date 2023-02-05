Бомбардир "шпор" точним ударом у ворота Ман Сіті підкорив відразу 2 історичні позначки.

Кейн ухвалив рішення щодо свого майбутнього – вирішальним фактором стала "нездійсненна місія"

Тепер саме Кейн з 267 голами є найкращим бомбардиром в історії Тоттенхема. "Ураган" обійшов Джиммі Грівза, який з 1961 по 1970 роки настріляв 266 м'ячів у футболці "шпор". Щоправда, для Кейна це 416 матч, а попередній власник рекорду вклався у 379. На жаль, Грівз помер 19 вересня 2021 року.

Також Кейн оформив свій 200 гол в рамках АПЛ. Раніше такий ювілей підкорився лише двом легендам – Вейну Руні (загалом 208 голів) і Алану Ширеру (260), який залишається найкращим бомбардиром турніру.

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