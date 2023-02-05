Лідс в рамках 22-го туру АПЛ зазнав поразки від Ноттінгема й залишився поруч із зоною вильоту, залишаючи Евертону та іншим аутсайдерам шанс на порятунок в еліті. Звіт читайте на "Футбол 24".

Поєдинок на Сіті Граунд між Ноттінгемом і Лідсом мав велике турнірне значення. Господарі мали відрив від зони вильоту всього у три очки, а гості не впали туди лишень завдяки кращій різниці голів, ніж у Евертона. До того ж, "павичі" не знали перемог у шести турах поспіль.

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"Форестери" краще розпочали зустріч, відкривши рахунок вже на 14-й хвилині. Голом відзначився Джонсон, який бездоганно пробив з лету з лінії штрафного – точно під ближню стійку! Таким чином, Бреннан став причетним до усіх п'яти останніх голів Ноттінгема в АПЛ (3 м'ячі, 2 асисти). Цікаво, що його команда забила першою вже у дев'ятому з одинадцяти "домашок" – це найкращий показник серед усіх клубів у поточному чемпіонаті.

Надалі Лідс виглядав активнішим (9:6 за ударами, 70% володіння) й гострішим (0,77 xG проти 0,27). Втім, назвати цю перевагу домінуванням не можна. Підопічні Стівена Купера доволі впевнено тримались, вигравши боротьбу (77 проти 71 переможних єдиноборств) і огризаючись контратаками. Зрештою, господарі втримали мінімальну звитягу, особливо приємну для Кейлора Наваса – у своєму дебютному матчі в АПЛ він зіграв на "нуль".

Ноттінгем Форест набрав 24 очки, піднявшись на тринадцяту позицію в турнірній таблиці. Лідс, маючи 18 залікових балів у активі, тримається сімнадцятим.

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