Кейн розпочав тренування з м’ячем

Нападник збірної Англії Харрі Кейн продовжує відновлюватись після травми.

Капітан лондонського Тоттенхема Харрі Кейн, який травмувався у матчі 21-го туру АПЛ проти Саутгемптона, потроху оговтується від ушкодження. Нагадаємо, лікарі діагностували у форварда розрив лівого підколінного сухожилля, а у січні англійця було прооперовано.

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26-річний нападник поки займається за індивідуальною програмою, однак вже розпочав тренування з м'ячем.

"Радий повернутися на траву з м'ячем в ногах", – прокоментував Кейн повернення на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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