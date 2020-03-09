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Кейн приступил к тренировкам с мячом

21:09 23 Читати українською
Кейн приступил к тренировкам с мячом
Харри Кейн / Твиттер Харри Кейна

Нападающий сборной Англии Кейн продолжает восстанавливаться после травмы.

Капитан лондонского Тоттенхэма Харри Кейн, который травмировался в матче 21-го тура АПЛ против Саутгемптона, понемногу оправляется от повреждения. Напомним, врачи диагностировали у форварда разрыв левого подколенного сухожилия, а в январе англичанин был прооперирован.

Кейн признался, сможет ли сыграть на Евро-2020 – форвард Тоттенхэма порвал сухожилие

26-летний нападающий пока занимается по индивидуальной программе, однако уже приступил к тренировкам с мячом.

"Рад вернуться на траву с мячом в ногах", – прокомментировал Кейн возвращения на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Видеоновости Харри Кейн Харри Кейн
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