"Кейн задоволений процесом відновлення. Звичайно, ми теж щасливі його швидким поверненням на поле. Я думаю, що наступного тижня Кейн вже буде грати – це не оптимізм, а наслідок його швидкого відновлення.

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Ми в передчутті. Ми були трохи налякані, коли після першого тайму матчу з Ліверпулем він попросив заміну, але тепер ми більш позитивні. Наступного тижня ми граємо з Евертоном і Манчестер Сіті. Я думаю, що на якомусь з цих матчів він повинен повернутися", – цитує Моурінью Sky Sports.

У нинішньому сезоні АПЛ Кейн провів 19 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 11-ма асистами.

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