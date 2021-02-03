"Кейн доволен процессом восстановления. Конечно, мы тоже счастливы его быстрым возвращением на поле. Я думаю, что на следующей неделе Кейн уже будет играть – это не оптимизм, а следствие его быстрого восстановления.

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Мы в предвкушении. Мы были немного напуганы, когда после первого тайма матча с Ливерпулем он попросил замену, но теперь мы более позитивны. На следующей неделе мы играем с Эвертоном и Манчестер Сити. Я думаю, что на каком-то из этих матчей он должен вернуться", – цитирует Моуринью Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ Кейн провел 19 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 11-ю ассистами.

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