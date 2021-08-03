"Шпори" не збираються миритися з поведінкою свого лідера, який не повернувся до тренувань з командою у визначений термін.

Вчора, 2 серпня, 28-річний нападник не повернувся у табір команди після відпустки. Це пов'язують із бажанням Кейна змінити клуб – інтерес до форварда збірної Англії активно проявляє Манчестер Сіті, а трансфер оцінюють у 100-120 млн фунтів.

Кейн саботував повернення до тренувань із Тоттенхемом

Керівництво Тоттенхема розчароване діями свого бомбардира, але не збирається пробачати йому таку поведінку попри статус капітана команди. За свою витівку Кейн буде оштрафований, а з кожним пропущеним тренуванням сума буде зростати, повідомляє Sky Sports.

Нагадаємо, у складі Тоттенхема Кейн 6 разів ставав найкращим бомбардиром АПЛ (зокрема, і в сезоні 2020/21). Вихованець "шпор" зіграв за першу команду 336 матчів, у яких забив 221 гол та віддав 47 асистів. Попри таку розкішну статистику, нападник у своїй кар'єрі ще нічого не виграв.

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