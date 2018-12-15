Кейлор Навас не покине Реал у січні – стали відомі причини

Голкіпер мадридського Реала Кейлор Навас залишиться на Сантьяго Бернабеу до завершення сезону 2018/19.

Воротар Реала Кейлор Навас не покине клуб у зимове трансферне вікно. Цьому є одразу декілька причин – як ігрових, так і особистих, інформує Marca.

У лютому Навас та його дружина очікують народження дитини. Крім того, голкіперу належить будинок в Мадриді, тому зимовий від'їзд з Іспанії не входить у плани Кейлора. Відзначається, що по завершенні кар'єри костариканець планує осісти саме в Мадриді.

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На сьогоднішній день Навас не отримав гідних варіантів продовження кар'єри – практично всі топ-клуби вже мають у складі голкіперів високого рівня. Також далеко не кожний клуб зможе потягнути зарплатню Наваса, яка складає близько 5 млн євро в рік. Тому воротар готовий залишитись у Реалі до завершення сезону.

До слова, нещодавно повідомлялось, що саме Кейлора Наваса влітку замінить Андрій Лунін, який на правах оренди виступає за Леганес.

Цікаво, що саме сьогодні Навасу виповнилось 32 роки. Голкіпер виступає за Реал з 2014 року та став триразовим переможцем Ліги чемпіонів.

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