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Лунін може покинути Леганес – Реал розглядає варіант з орендою українця в інший клуб

21:33 243 Читать на русском
Лунін може покинути Леганес – Реал розглядає варіант з орендою українця в інший клуб
Андрій Лунін / фото із соцмереж

Мадридський Реал незадоволений становищем свого голкіпера Андрія Луніна в Леганесі та планує повернути його з оренди.

Реал спробує під час зимового трансферного вікна повернути українця Андрія Луніна з оренди у Леганесі, повідомляє AS.

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За інформацією видання, "королівський клуб" планує знайти для 19-річного голкіпера нову команду, в якій він зможе стати осоновним воротарем. Зазначається, що в Реалі розраховують на українця, тому хочуть забезпечити його умовами, в яких він зможе прогресувати.

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Також взимку може вирішитися доля ще одного вортаря "вершкових" Кейлора Наваса. Костаріканець не користується довірою Сантьяго Соларі і хоче змінити клуб. Ймовірно, що наступним місцем роботи голкіпера стане клуб АПЛ.

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