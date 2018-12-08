Кейлор Навас хоче покинути Реал – Лунін отримає шанс у Мадриді

Голкіпер Реала Кейлор Навас висловив бажання покинути Мадрид через незадоволення своїм становищем.

Воротар Реала Кейлор Навас налаштований змінити команду. Костариканця не влаштовує роль другого голкіпера, а тому Навас готовий продовжити кар'єру в іншому клубі, повідомляє AS.

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Після відходу Зінедіна Зідана та приходу Тібо Куртуа 31-річний Навас втратив статус основного голкіпера "Королівського клубу", провівши лише 7 поєдинків у всіх турнірах. Костариканець був налаштований покинути Реал вже у січні, проте мадридці залишать голкіпера до завершення сезону 2018/19, адже в такому разі Тібо Куртуа навесні не матиме достойного дублера.

Пріоритетом Наваса є продовження кар'єри в АПЛ. У випадку отримання гідної пропозиції Реал не чинитиме перешкод відходу голкіпера.

До слова, AS підтверджує недавню інформацію Marca про те, що після відходу костариканця Реал поверне Андрія Луніна, який стане другим голкіпером команди. "Вершкові" остаточно розчарувались у Кіко Касільї та не розглядають його як голкіпера першої команди.

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