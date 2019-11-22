toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ШАХТАР - ДИНАМО ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Кевін-Прінс Боатенг створить власну організацію по боротьбі з расизмом

07:30 67 Читать на русском
Кевін-Прінс Боатенг створить власну організацію по боротьбі з расизмом
Кевін-Прінс Боатенг / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Фіорентини Кевін-Прінс Боатенг планує особисто вступити у нерівну боротьбу з расизмом.

"Недостатньо просто запобігти доступу частини фанатів на стадіони після образ на адресу Балотеллі. Я сподіваюсь, що глядачі чомусь навчилась і більше не повторюватимуть такого. Потрібно забороняти їм приходити на стадіони. Клуби повинні платити за поведінку своїх фанатів. А за необхідності потрібно карати клуби позбавленням очок. Кампанії "Ні расизму" недостатньо.

Балотеллі хотів зійти з поля у матчі проти Верони через расистські викрики фанатів

Я створю свою кампанію в 2020 році. Я організую групу з заходами за участю інших гравців. Мені це набридло. Люди не розуміють, що відчувають Балотеллі, Боатенг чи Кулібалі, коли повертаються додому. Ми самотні. Я божеволію, коли чую такого роду коментарі: "Ну і що? Ви заробляєте 5 мільйонів євро". На тобі залишаються шрами, які ти не можеш стерти", – цитує Боатенга Corriere della Sera.

Нагадаємо, 32-річний ганець виступав за Барселону на правах оренди із Сассуоло, проте провів за каталонців лише 4 матчі. Втім, у складі "блаугранас" Кевін-Прінс став чемпіоном Іспанії. Влітку Боатенг перейшов у Фіорентину, підписавши контракт на 2 роки.

Загалом, хавбек встиг змінити близько 10-ти клубів – раніше він виступав за Мілан, Айнтрахт, Портсмут, Шальке та інші колективи.

Расизм у футболі: сльози Тайсона, англійці стали м’якотілими, італійський "ку-клукс клан" та безголоса Іспанія

blog_ava
"Якби залишився вдома, то мав би вже мільйон підписників в інстаграмі", – форвард Олімпіка похизувався популярністю
06:30
1020
Теги
Фіорентина Фіорентина Расизм у футболі Світ Кевін-Прінс Боатенг Кевін-Прінс Боатенг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
1
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук