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Балотеллі хотів зійти з поля у матчі проти Верони через расистські викрики фанатів

19:50 255 Читать на русском
Балотеллі хотів зійти з поля у матчі проти Верони через расистські викрики фанатів
Маріо Балотеллі / Reuters

Форвард Брешії Маріо Балотеллі став жертвою чергового расистського скандалу в чемпіонаті Італії.

50’ Едді Сальседо Мора
81’ Маттео Пессіна
 
Маріо Балотеллі 85’
50’ Едді Сальседо Мора
81’ Маттео Пессіна
85’ Маріо Балотеллі

Неприємний інцидент трапився на 54 хвилині матчу Верона – Брешія, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Балотеллі утримував м'яч біля кута поля, однак раптом зупинився і запустив шкіряного у бік фанатів господарів. Потім нападник Брешії попрямував до роздягальні, показуючи рефері та партнерам, що він не збирається терпіти образи з трибун. Зрештою, одіозного італійця таки змогли заспокоїти, а диктор стадіону нагадав вболівальникам Верони про жорсткі покарання за прояви расисзму.

До слова, Балотеллі зміг відповісти своїм кривдникам голом на 85 хвилині, однак це не врятувало Брешію від поразки – 1:2.

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Відеоновини Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Брешія Брешія Італія Расизм у футболі Верона - Брешія
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